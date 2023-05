CdM – Ultime di formazione: possibile occasione per Zerbin e Bereszynski

Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, ci potrebbero essere novità di formazioni per la partita contro il Bologna di domani. Con di Lorenzo che ieri ha svolto lavoro differenziato, potrebbe toccare a Bereszynski, titolare solo con il Monza finora. Mancherà Elmas squalificato, e al suo posto potrebbe avere un’altra opportunità Zerbin dopo la prova opaca di due domeniche fa. Da valutare inoltre le condizioni di Ndombele e Politano, che hanno terminato l’ultimo allenamento in anticipo per una contusione.