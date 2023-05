Totti: “Luis Enrique è un tecnico da Napoli! Brava persona, umile e disponibile”

Francesco Totti ha rilasciato un’ intervista al Corriere dello Sport nella quale ha speso belle parole sul suo ex allenatore ora obiettivo del Napoli, Luis Enrique: “E’ sicuramente un tecnico da Napoli. Mi piace molto e lo stimo, penso possa far bene. E’ una bella persona, umile, disponibile e ha fatto la storia sia da calciatore che da allenatore. E’ un grande allenatore e credo possa essere la mossa giusta per il Napoli”.

Sostituto di Spalletti? “Si, perchè hanno uno stile di gioco molto simile ma anche di allenamenti. Vedremo se alla fine De Laurentiis lo ingaggerà, secondo me sarebbe un’ottima scelta”.