Enrico Fedele, ex dirigente sportivo e tifoso azzurro, ha parlato ai microfoni di Televomero durante la trasmissione L’inFedele: “Sarà probabilmente il vice di Spalletti ad allenare il Napoli nella tournèe in Corea a giugno. ADL aveva esercitato l’opzione di rinnovo per il mister e tutto il suo staff per evitare contenziosi, ma con il suo addio sempre più probabile, Domenichini guiderà gli azzurri fino all’annuncio del nuovo tecnico”.