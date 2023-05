È partita la vendita dei biglietti per quanto riguarda la partita Bologna-Napoli, in programma per il giorno domenica 28 maggio alle ore 15. Il settore ospiti, al contrario di quanto annunciato inizialmente, sarà aperto ai residenti in Campania, ma esclusivamente per chi possiede la fidelity card e unicamente per il settore ospiti. Il presso del tagliando è di 35 euro. La vendita chiuderà il giorno 27 maggio alle ore 19.