Bargiggia, giornalista, ha parlato su Twitter a proposito della questione allenatore del Napoli. Queste le sue parole: “Potrebbe aprirsi uno scenario paradossale per Spalletti: lo lascerà in libertà ma non potrà allenare una squadra nel prossimo campionato. Per la panchina del Napoli crescono le quotazioni di Thiago Motta. Con lui potrebbe arrivare anche il ds Sartori“