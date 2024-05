Jacomuzzi: “Il Presidente ha già il nuovo allenatore”

Carlo Jacomuzzi, ex direttore sportivo del Napoli è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio dove ha parlato del futuro e delle scelte che il presidente deve fare. Ecco le sue dichiarazioni: Quanto c’è di vero sulla pista che porterebbe Antonio Conte al Napoli? “Chi lo sa cosa decide il presidente. Conte costa tanto… A volte, il patron si impone sulle scelte ma con Antonio non puoi farlo, lo sanno tutti. O accetti questa cosa o non lo prendi”. Nella conferenza stampa del patron azzurro sul ritiro estivo crede possa esserci la sorpresa della presentazione del nuovo allenatore?

“Speriamo di sì. Se poi l’allenatore non vuole la montagna? All’allenatore non possono essere imposte le scelte. Anche sul ritiro il tecnico deve poter dire la sua, dunque. Anche quando c’era Lippi a Napoli, c’era la necessità di coinvolgerlo nella programmazione del ritiro. Ciò detto, credo che De Laurentiis abbia già l’allenatore