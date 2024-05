Fiorentina-Napoli – I convocati azzurri: out i 4 infortunati

E’ stata appena diramata la lista dei convocati per il match di domani con la Fiorentina. Sono out in 4: Osimhen, Zielinski, Gollini e Mario Rui.

Questi i convocati:

CONTINI Nikita, IDASIAK Ubert, MERET Alex, DI LORENZO Giovanni, JUAN JESUS, MAZZOCCHI Pasquale, NATAN Bernardo De Souza, OLIVERA Mathias, OSTIGARD Leo, RRAHMANI Amir, ANGUISSA Frank, CAJUSTE Jens, DENDONCKER Leander, LINDSTROM Jesper, LOBOTKA Stanislav, TRAORE’ Hamed Junior, KVARATSKHELIA Khvicha, NGONGE Cyril, , POLITANO Matteo, RASPADORI Giacomo, SIMEONE Giovanni.