LIVE – De Laurentiis: “Dobbiamo aprire un nuovo ciclo, ci vuole imprenditorialità per fare bene”

Le parole del presidente azzurro Aurelio De Laurentiis nel corso della conferenza stampa di presentazione dei ritiri estivi azzurri sulla stagione in corso: “Noi stiamo partendo con una ricostruzione totale, quindi le ricostruzioni totali non possono non considerare la temporalità, perché bisogna investire tanto e bene, perché quando uno inizia un nuovo corso deve farlo bene. Tutto può avvenire in un nuovo ciclo, e in alcuni casi ci può essere la Dea bendata, ma se uno vuole basarsi sull’imprenditorialità, come ho sempre fatto io in 50 anni, allora non bisogna affidarsi alla Dea bendata. Sapevo che questa stagione non avremmo fatto quanto vinto la scorsa stagione. Lo dissi ad inizio anno che non avremmo potuto competere di nuovo per vincere, e questo lo avevo già capito, ho accettato con grande soddisfazione di aver riportato lo Scudetto a Napoli dopo 33 anni, e di aver vissuto questa misera annata. Le situazioni vanno viste e vissute dall’interno, io potrei anche dire di aver sbagliato a mandar via Garcia, nessuno sa cosa sarebbe accaduto. Io nella mia vita ho preso le mie responsabilità sempre, con la signorilità che mi ha sempre contraddistinto. Quindi così una pagina e apriamo un nuovo capitolo, con ciò che ha sempre portato negli ultimi 14 anni, con una certa continuità a portare questa squadra in Europa. Ci concentreremo e andremo avanti con grande passionalità, se si lavora con passione non si può perdere nulla, noi ci divertiamo. L’essenza della nostra vita si basa sul lavoro, e su questo ho sposato ampiamente la Costituzione Italiana, mentre molti altri no. A me il successo non è mai mancato, e lo farò sempre allo stesso modo. Penso sia una vostra missione raccontare due territori così importanti”.