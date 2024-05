Iezzo: “Meret deve andare via per mostrare il suo vero valore. Skorupski non mi convince”

Gennaro Iezzo ex portiere del Napoli è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, dove ha parlato delle varie situazioni di mercato del Napoli, in particolare di Alex Meret. Ecco le sue parole: “Meret è stato maltrattato per quelle che sono state le sue stagioni a Napoli. E’ giusto che Meret vada altrove a dimostrare il suo valore. Skorupski? E’ un portiere che alterna buone prestazioni ad altre meno buone. Mi piace molto come portiere, ma bisognerebbe vederlo in una squadra come il Napoli che solitamente prende pochi tiri. Mi dà l’impressione di un portiere di carattere e quest’anno ha fatto un grandissimo campionato a Bologna”.