Foschi: “L’Allenatore va scelto presto. Allegri fattibile per il Napoli”

Rino Foschi, dirigente sportivo ha rilasciato un intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dove ha parlato della situazione allenatore per il Napoli. Ecco le sue dichiarazioni: “L’allenatore del Napoli va scelto presto e la proprietà immagino abbia le idee abbastanza chiare. Staranno perfezionando qualcosa, ma fino a ieri avevo delle idee particolari e dopo la gara di ieri tra Atalanta e Juve ne ho un’altra. Per me Allegri è un buonissimo allenatore che dovrebbe andare all’estero. Pensavo che Italiano fosse l’allenatore perfetto per il Napoli, ma oggi anche Allegri lo vedo fattibile per il Napoli. Italiano è un giovane, ma con tanta personalità”.