Bruscolotti: “Al Napoli servono acquisti. Mi danno Conte per certo come prossimo allenatore”

Giuseppe Bruscolotti ex calciatore del Napoli ha rilasciato un intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dove ha parlato della prossima stagione del club azzurro, degli acquisti da fare e della situazione allenatore. Ecco le sue dichiarazioni: “Io sono per un’annata tranquilla, la prossima, dove si possano gettare le basi per il futuro. E’ meglio se si tira fuori un anno dalle coppe il Napoli così si può programmare la prossima stagione. Con tutte queste voci che si susseguono è difficile indovinare l’allenatore. Allegri? Ieri ha voluto manifestare il suo disappunto per il trattamento che ha ricevuto quest’anno, s’è lasciato andare in malo modo ieri. Napoli? Servono due difensori, a centrocampo ne serve uno e altri due in attacco. Io terrei Simeone sicuramente. Gasperini? Sta bene dove sta, in tutti i sensi. Pioli è stato messo in discussione a Milano. Da due giorni però mi danno per certo Conte”.