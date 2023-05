Spalletti: “Io voglio vincere ed allenare squadre forti, a Napoli c’è la qualità assoluta che rimette a posto le nostre bischerate”

Il tecnico azzurro Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa prima della sfida di domani sera contro l’Inter al ‘Maradona’. Tra le altre cose gli è stato chiesto del suo futuro e della possibilità di migliorare la squadra azzurra. Queste le sue parole: “Io voglio vincere, allenare squadre forti, e a Napoli non è una cosa che tu possa gestire. Tu vai per portare a casa dei trofei, delle cose che rendono felici i tuoi tifosi. Qui l’affetto per la squadra è al top: qui c’è la qualità assoluta che rimette a posto le nostre bischerate. A Napoli l’ambiente può creare difficoltà, ma la gente le rimette a posto, la città rimette a posto le difficoltà. A volte, si commettono degli errori, e la squadra non sempre mostra la propria professionalità, ma l’affetto fa capire che questa città rimette a posto anche i miei errori. Quando si parla dei personaggi che hanno questa creatività, questa lingua, di tutto quello che riguarda Napoli. Tutte queste cose ti impongono di dare più del 100%, perché non le trovi in altre piazze. Per questo, chi allena questa squadra deve essere ambizioso”.