Galone: “Gasperini perfetto per il Napoli, vi spiego perché”

L’ex allenatore del Napoli Giovanni Galone è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss e ha espresso la sua preferenza per la panchina del Napoli spiegandone i motivi. Ecco le sue dichiarazioni: “Gasperini al Napoli? Me lo auguro per il Napoli, Conte no perché con quei giocatori non sembra una squadra adatta ad Antonio. Gian Piero è bravissimo, è stato il mio capitano e pochi calciatori sanno leggere le partite e creare una squadra come lui. Gasperini è un formidabile allenatore, anche se ha un bel caratterino e i suoi difetti ma tatticamente è bravissimo. Avete visto come è migliorato Djimsiti? Con Chiesa ha fatto degli uno contro uno di alto livello, è un altro calciatore rispetto a quello che avevamo visto a Benevento“.