Repubblica – Il Napoli ha chiesto a Zielinski di decidere al più presto, la situazione

Piotr Zielinski, uno dei vincitori dello scudetto con il Napoli, non ha ancora deciso il suo futuro. Sebbene in scadenza nel 2024, sta attualmente trattando con la squadra per il rinnovo del contratto ma potrebbe anche decidere di andarsene. Il West Ham e altri club inglesi stanno cercando di convincerlo a cambiare squadra. Il Napoli gli ha chiesto di prendere una decisione al più presto possibile per evitare di trovarsi senza alternative, nel caso in cui decida di andarsene prima del previsto. Questa notizia è stata riportata da La Repubblica.