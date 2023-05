Ufficiale – infortunio Milan: Bennacer si è operato, 6 mesi di stop per il centrocampista

Brutto colpo per il Milan che dovrà fare a meno di uno dei suoi migliori giocatori in rosa per questo finale di stagione e per buona parte della prossima. Ismael Bennacer si è operato al ginocchio e il Milan ha emanato un comunicato a riguardo: “AC Milan comunica che questa mattina, Ismael Bennacer è stato sottoposto ad artroscopia del ginocchio destro. La riparazione della lesione condrale è stata eseguita con successo dal Dottor Bertrand Sonnery Cottet alla presenza del Responsabile dell’Area Medica rossonera Stefano Mazzoni. I tempi di recupero si stimano in almeno 6 mesi”.