UFFICIALE – Napoli multato dal Giudice Sportivo per lancio di fumogeni

Sono 8 le società multate dal giudice sportivo dopo il 34esimo turno di Serie A. Fra queste figura anche il Napoli per l’uso di fumogeni, durante lo svolgersi della partita, da parte dei suoi tifosi.

Ecco tutte le squadre sanzionate:

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori. nel corso della gara. lanciato nel recinto e sul terreno di gioco di oggetti di varia natura, anche di natura contundente, senza colpire nessuno, e per avere inoltre, al 21° del secondo tempo. intonato un coro offensivo nei confronti dell’Arbitro: sanzione attenuata ex art. 29. comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni bengala; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcune bottigliette in plastica; sanzione attenuata ex art. Zy, comma 1 lett. b) COs

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. CREMONESE per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco due bottigliette semi piene; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due bottigliette d’acqua; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. SPEZIA per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco due bottigliette semi piene; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. MONZA per avere suoi sostenitori, al 42° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. Zy, comma | lett. b) Cos.