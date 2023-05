Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, ci sarebbero diversi club interessati a Kim Min-Jae per l’estate. Tra questi figurerebbero tre club di Premier: City, United e Chelsea, pronti ad esercitare la clausola del coreano valida per l’estero dal 1 al 15 luglio. Il Napoli è alla ricerca di alternative per non farsi trovare impreparata di fronte ad un’offerta importante e come eventuale sostituto piace molto Giorgio Scalvini dell’Atalanta.