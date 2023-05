Ecco cosa si gioca Carlo Ancelotti nei prossimi 11 giorni.

In Spagna sono in tanti a pensare che il destino del tecnico italiano sia legato alla possibile vittoria della Champions League, anche se domani avrà la possibilità di conquistare la Copa del Rey.

Con la sua solita pacatezza, Carletto ha risposto in conferenza stampa a questa domanda: “Una finale di Copa del Rey e una semifinale di Champions. Nient’altro. Non rischio la vita. Il mio futuro è chiaro: il mio contratto scade il 30 giugno 2024, non domani”.