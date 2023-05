Ag. Mario Rui: “Mario Rui numero uno, ha trasformato i fischi in applausi”

Mario Giuffredi ai microfoni di Tv Play ha elogiato il proprio assistito: il professore Mario Rui!

“Ieri ci siamo soffermati tantissimo sulla nostra storia professionale, quando ci siamo conosciuti, con Mario Rui, Politano, Di Lorenzo, abbiamo ripensato ai sacrifici fatti e ai tanti momenti difficili superati. Mario Rui è il numero uno, è l’immortale, è rimasto in vita dopo tutto quello che gli è successo, è stato bersagliato ma ha avuto gli attributi per rimanere là, diventando un giocatore importante e facendosi amare dai tifosi. Ha preso l’amore dei tifosi sotto ogni punto di vista. Ha saputo trasformare i fischi in applausi”.