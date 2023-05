Repubblica – Festa scudetto, il nuovo piano del Sindaco Manfredi: i dettagli

La Repubblica, dedica spazio al Napoli, tornando a parlare della festa scudetto a Napoli. Gaetano Manfredi, sindaco della città, ha in mente un nuovo piano per garantire il trasporto e un sereno svolgimento dei festeggiamenti. Secondo il quotidiano gli orari dei trasporti pubblici potrebbero variare ed essere prolungati in caso di vittoria dello Scudetto a Udine:

“Il sindaco Gaetano Manfredi è ponto dal suo canto a varare anche ordinanze per prolungare il servizio dei trasporti pubblici posticipando l’orario di chiusura di Linea 1 della metropolitana e delle funicolari Centrale e Montesanto”. Scrive il quotidiano.