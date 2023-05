Altro sold-out quello che si preannuncia per Napoli-Fiorentina, gara valevole per la 34°esima giornata che si disputerà allo Stadio Maradona domenica 7 maggio alle 18. Infatti da come si evince dal sito Ticketone i biglietti per i vari settori sono andati letteralmente a ruba. Le uniche disponibilità sono quelle relative alla Curva A inferiore e Curva B inferiore, al costo di 39 euro.