TMW – Oggi De Laurentiis in Prefettura per decidere il piano Scudetto

L’edizione odierna di TMW ha fatto il punto sull’incontro che ci sarà oggi tra il Presidente De Laurentiis e le Autorità della Città. Secondo il portale il Prefetto di Napoli Claudio Palomba ha convocato una riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. A questa partecipano il sindaco Manfredi, il questore Giuliano e il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Durante la conferenza stampa prevista alle 10:45 verranno annunciati aggiornamenti sul piano scudetto. La riunione è iniziata alle ore 9. In collegamento abbiamo anche Nicola Lombardo, il responsabile della comunicazione del club azzurro. Si sta discutendo di un nuovo piano traffico e la possibilità di installare un maxi-schermo al Maradona per la prossima partita contro Udine, oltre all’orario e alla data previsti per il rientro dei giocatori dalla trasferta in Friuli.