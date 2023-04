Orlando: “Tra Napoli e Juventus partita equilibrata, mi aspetto una reazione degli azzurri a Torino”

L’ex calciatore Massimo Orlando ha parlato ai microfoni di TMW Radio nel corso di Maracanà anche della sfida di domenica tra Juventus e Napoli. Orlando dice di aspettarsi una reazione da parte della squadra di Luciano Spalletti in seguito all’eliminazione dalla Champions League. Queste le sue parole: “Tra Napoli e Juventus partita equilibrata. Una squadra arriva col passaggio del turno in Europa League, mentre dall’altra ci si porta dietro una delusione. Vedremo se Spalletti sarà riuscito a tirare su il morale del gruppo in questi giorni. Mi aspetto una reazione importante nella sfida di Torino, Spalletti vuole far capire che non ha vinto per caso lo Scudetto ma perché è più forte. Anche se il Napoli dovesse perdere per me non cambia nulla sullo Scudetto”.