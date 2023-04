Grassani: “La Procura Federale ha prosciolto già due volte il Napoli nel caso Osimhen”

L’avvocato del Napoli Mattia Grassani ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per quanto riguarda il caso Osimhen. L’avvocato ha voluto ribadire di nuovo che il Napoli è già stato prosciolto in ben due gradi di giudizio. Queste le sue parole: “Nei due gradi di giudizio che sono stati attivati dalla Procura Federale, visto che il Napoli fu deferito dinanzi alla Giustizia Sportiva per l’operazione riguardante Victor Osimhen a marzo, il club fu prosciolto e venne anche confermato il proscioglimento dopo l’impugnazione della Corte Federale d’Appello. In parallelo c’è il procedimento penale e in quel giudizio ordinario il Napoli e i suoi dirigenti sono già stati valutati ed è calato il sipario a riguardo. La posizione dell’operazione la conosco e fu molto schematica: un giocatore passava dal Lille al Napoli e quattro giocatori dal Napoli al Lille più un grosso passaggio di soldi, questa non può essere una operazione fuori mercato”.