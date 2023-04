Sky – Milan: pronto a schierare le riserve contro il Bologna!

Il giornalista di Sky Peppe Di Stefano ha dichiarato all’emittente che il Milan adotterà un maxi turnover sabato contro il Bologna. Pioli sta pensando di cambiare i dieci uomini di movimento della formazione. L’unico confermato sarebbe il portiere Mike Maignan, con il 4-2-3-1 che presenterebbe la difesa composta da Florenzi, Thiaw, Kalulu e Ballo-Touré. In mediana la coppia inedita Pobega-Vranckx mentre alle spalle di Origi potrebbe agire il terzetto formato da Saelemaekers, De Ketelaere e Rebic. Tutto dipenderà dall’allenamento di domani, ma l’idea di preservare tutti i titolari per la partita di martedì va in linea con quello che ha dichiarato Pioli post gara di Milan-Napoli.