Salernitana, Mazzocchi: “Leao forte, ma Kvara fa paura”

Pasquale Mazzocchi, terzino della Salernitana, ha rilasciato un’intervista a StarCasinò Sport, in cui ha ripercorso le tappe iniziali della sua carriera calcistica. Infine, gli hanno chiesto chi sia l’esterno d’attacco più forte in Serie A. Ecco cosa ha dichiarato:

“Il più forte in Serie A? Leao, è quel tipo di calciatore che ti costringe a stare 90 minuti attento, perché può creare qualcosa in ogni momento della partita. Poi c’è Kvaratskhelia, ancora lo devo fronteggiare, ma già guardandolo in tv fa davvero paura”.