Marino: “Sulla panchina del Napoli vedrei bene Gasperini, ha la personalità per contrastare ADL”

Il dirigente Pierpaolo Marino ha parlato ai microfoni di Maracanà, una trasmissione in onda su Tmw Radio, del Napoli e del prossimo allenatore azzurro. Queste le sue parole: “A Napoli debuttammo con il Cittadella, poi giocammo anche a Gela. Da lì in tre anni andammo a giocare contro il Benfica al Da Luz, fu una bella scalata. Ad ADL ho insegnato tanto (ride, ndr). Un profilo che vedrei bene sulla panchina del Napoli è quello di Gasperini, perché è un uomo che ha la personalità per poter contrastare ADL, a lui serve qualcuno che si metta di fronte e ci ragioni senza timore reverenziale. Gasperini poi ha la qualità per poter portare avanti anche un discorso di sostenibilità che tanto piace al presidente. E il suo gioco piacerebbe molto al Maradona. In un progetto come quello del Napoli, che si andava a reggere sulla figura di Spalletti e in parte minore anche su Giuntoli, la partenza del tecnico ha fatto capire quanto l’equilibrio di una squadra dipende molto dall’allenatore”.