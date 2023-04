Juventus-Sporting Lisbona, le formazioni: Milik titolare!

La Juventus ospita in casa lo Sporting Lisbona nel primo atto dei quarti di finale di Europa League per la strada che porta alla finale di Budapest. L’allenatore bianconero Allegri sceglie Milik come riferimento centrale dell’attacco, relegando un acciaccato Vlahovic in panchina. Spazio anche Chiesa che partirà titolare nel tridente offensivo. Ecco di seguito le formazioni ufficiali:

Juventus (3-4-3): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik, Chiesa.

Sporting Lisbona (3-4-3): Adan; St. Yuste, Gonçalo Inacio, Coates; Esgaio, Pedro Gonçalves, Morita, Nuno Santos; Trincao, Chermiti, Edwards.