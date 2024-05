Zanon: “A Napoli ho avuto modo di allenarmi con Ancelotti e Gattuso, i migliori insegnamenti me i ha dati Mertens”

Il terzino della Carrarese Simone Zanon ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb, in cui ha parlato anche del suo passato al Napoli. Queste le sue parole: “A gennaio nella stagione 2018-2019 decisi di trasferirmi dalla SudTirol al Napoli, in Primavera, ma ho avuto modo di allenarmi anche con la prima squadra nell’annata di Ancelotti e Gattuso, da milanista è stato un sogno. Ancelotti è assolutamente l’allenatore migliore del mondo, e non solo come tecnico, ma anche come persona. Anche se, devo dire la verità, gli insegnamenti più grandi mi sono stati da un mostro sacro come Mertens, che insieme a Insigne e Koulibaly mi avevano preso, per modo di dire, sotto la loro ala protettiva. Al momento della mia prima convocazione con la prima squadra, il mister della Primavera Baronio, mi disse sempre di ricordarmi che i grandi campioni in allenamento mi avrebbero sempre aiutato, senza farmi pesare gli errori. E devo dire che così è stato”.