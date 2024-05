Bagni: “Nessuno a Napoli era così folle da pensare al bis, ma si chiedeva almeno sudore per la maglia”

L’ex centrocampista del Napoli Salvatore Bagni ha parlato ai microfoni del Corriere di Bologna della stagione del Napoli e della sfida di sabato tra gli azzurri e il Bologna. Queste le sue parole: “Il Napoli contemporaneamente ha perso sia il ds che l’allenatore dopo aver vinto lo Scudetto, in città delusione enorme dopo questa stagione, nessuno era così folle da pensare ad un bis, ma dopo un attesa lunga 33 anni ci si attendeva almeno entusiasmo e sudore per la maglia. L’atteggiamento dei calciatori non ha soddisfatto la gente, un popolo che segue sempre il Napoli, anche in questo periodo che ha ormai poco da chiedere. Il Napoli tiene molto la palla, ma i tiri si contato sulle dita di una mano. Questo perché le squadre ormai glielo concedono di tenere palla, anche perché il 70% di possesso palla senza tiri conta poco. Anche a Udine, hanno segnato con un gran gesto tecnico, non con un’azione corale, mentre il Bologna verticalizza molto di più. Magari nelle ultime sfide è mancato Ferguson e Zirkzee non è stato brillantissimo. Sabato forse può esserci la tentazione del pareggio, dopo l’X tra Roma e la Juventus, ma non puoi non pensare che il Bologna non vada in Champions dopo un campionato di questo livello”.