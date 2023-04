Bucciantini: “Lo scudetto del Napoli ha radici molto lunghe. Di Lorenzo grande capitano”

Marco Bucciantini, giornalista e opinionista, ha parlato degli azzurri a ‘Ne Parliamo il Lunedì’ programma in onda su Canale 8: “Lo Scudetto che il Napoli sta per vincere è il più lungo della storia, affonda le sue radici in oltre un decennio. Questo Scudetto è di tutti, di chi ha portato il Napoli a competere per molti anni e oggi finalmente si raccolgono i frutti. Nella foto della cerimonia dovrebbero esserci tutti quelli che hanno contribuito a questo traguardo. Di Lorenzo è un capitano perfetto, grande leader nello spogliatoio e ottimo comunicatore”.