Mese di fuoco per il Napoli: Ecco le prossime 5 partite per gli azzurri

Le squadre di Serie A sono impegnate in un mese intenso, che include il campionato italiano, la Coppa Italia e le coppe europee. In particolare, il Napoli si prepara per la doppia sfida contro il Milan nei quarti di finale della Champions League, con l’obiettivo di fare storia anche a livello continentale. Potrebbe esserci una svolta per gli azzurri nella corsa allo scudetto con l’arrivo della matematica entro la fine del mese e una serie di fattori favorevoli.

Mercoledì 12 aprile, ore 21: Milan-Napoli (Champions League)

Sabato 15 aprile, ore 18: Napoli-Hellas Verona (Serie A)

Martedì 19 aprile, ore 21: Napoli-Milan (Champions League)

Domenica 23 aprile, ore 20.45: Juventus-Napoli (Serie A)

Sabato 29 aprile, ore 15: Napoli-Salernitana (Serie A)