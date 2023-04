Stanisval Lobotka, nel corso di un’intervista all‘Associated Press, in vista dell’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Milan a San Siro, ha detto, senza giri di parole: “Vogliamo giocare in avanti per conquistare la metà campo avversaria per segnare e per dimostrare che vogliamo vincere la partita. E non importa contro chi giochiamo”. Parole forti, che testimoniano ancora di più la mentalità del Napoli quest’anno, che consapevole delle sue qualità non ha paura di nessuno.