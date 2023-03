Gattuso: “Napoli-Milan in Champions? In Europa le partite sono diverse”

Gennaro Gattuso ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1 durante le quali ha parlato dei quarti di finale di Champions League tra Napoli e Milan.

Queste le parole dell’ex tecnico azzurro: “Il Napoli è da due anni che esprime un calcio incredibile. In Europa sono partite diverse. Sarà un match aperto ma il Napoli in questo momento ha una mentalità vincente, sta giocando un calcio europeo. Se la giocheranno. Il Milan da due anni a questa parte gioca a campo aperto, ma è una squadra che deve stare bene con tutti gli interpreti. Quando qualche giocatore non sta bene si nota perché non riesce a fare il gioco che vuole”.