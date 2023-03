Italia-Inghilterra: allerta per l’arrivo dei 2mila tifosi inglesi

Riunione al Viminale in vista della partita Italia - Inghilterra prevista il 23 Marzo al Maradona

Sabato 18 Marzo 2023, al Viminale si è svolta una riunione in merito alla partita che si svolgerà al Maradona tra Italia e Inghilterra del 23 Marzo. Previsto l’arrivo di 2mila tifosi inglesi. Dopo l’annuncio, fatto dal Times, di mail di minacce che hanno causato l’annullamento della partitella tra tifosi programmata per il giovedì precedente alla partita, non stupisce la preoccupazione verso la serata del 23.

Tra le maggiori paure da parte del comitato, al momento, c’è quella che si ripetano le vicende accadute mercoledì 15 Marzo. I tifosi dell’Eintracht, infatti, si sono presentati sul suolo partenopeo accompagnati da alcuni ultras dell’Atalanta, con cui sono gemellati. Hanno dato inizio ad una vera e propria guerriglia, tra vetrine dei negozi distrutte e auto date a fuoco.

La paura del consiglio, espressa durante la riunione, è che tutto questo possa ripetersi o anche che possa accadere di peggio. Dopo l’allerta per Lazio-Roma, quindi, il Viminale ne fa partire un’altra dedicata proprio alla partita che si terrà il 23. Per tenere a bada qualsiasi tensione tra gli ultras partenopei e gli hoolingas inglesi, il ministro dell’interno Matteo Piantedosi ha dato indicazioni durante la riunione.

Ha asserito che bisognerà “intensificare le attività di controllo nelle zone adiacenti alle stazioni ferroviarie” attraverso l’utilizzo di dispositivi di vigilanza. Inoltre sarà necessario assicurare una “presenza rafforzata e visibile delle forze di polizia” così da permettere più protezione alle zone che necessitano di sicurezza“. Motivo per cui, in accordo coi sindaci di Roma, Napoli e Milano, aumenterà il numero dei membri delle forze dell’ordine. Coinvolta anche la Guardia di Finanza, per quanto riguarda gli accertamenti di tipo economico-finanziario nei confronti dei gestori di attività.