Aurelio De Laurentiis ha in mente dei nuovi progetti per quanto riguarda lo stadio Diego Armando Maradona. A riportare la notizia, l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

Dopo il sopralluogo di mercoledì per monitorare lo stato dei lavori, il presidente partenopeo è andato a cena con il sindaco Manfredi per parlargli del futuro della struttura. Saranno necessari ulteriori azioni di ristrutturazione per rendere l’impianto tra i migliori d’Italia e dell’Europa.