GdS – Di solito la Serie A non conferma la regola della miglior difesa per vincere il campionato. I dati parlano chiaro

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su un dato riguardante chi vince lo Scudetto. Secondo il quotidiano si dice che vincerà lo scudetto chi subirà meno gol: ma questa è solo una tendenza. La stagione 22-23 mostra come Napoli e Lazio le difese più solide. Un paradosso interessante: sono le uniche squadre con linee a quattro, mentre tutte le altre hanno optato per la difesa a tre. Negli ultimi trent’anni, solo un campionato su tre è stato vinto da squadre che si concentravano principalmente sulla difesa. Il Napoli di Maradona ha vinto due scudetti (’87 e ’90) nonostante non avesse la miglior retroguardia. Grazie ad una difesa di ferro (anche se non la migliore) Sarri ha portato la Juventus a conquistare il titolo. Anche lo Zenit di Spalletti si è aggiudicato due campionati russi grazie alla sua eccellente linea difensiva.