CdS – Napoli vs Lazio è anche sfida tra bomber. Ci sarà anche il confronto tra Osimhen ed Immobile

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul duello che ci sarà in campo tra Victor Osimhen e Ciro Immobile. Secondo il quotidiano dal mese di gennaio, Victor ha segnato 10 gol nelle ultime 9 partite (esclusa quella contro l’Inter a San Siro), mantenendo una regolarità impressionante. Inoltre, non ha mai calciato rigori. Segnando anche stasera alla Lazio diventerebbe il secondo attaccante nell’era dei tre punti a realizzare un gol, escludendo i rigori, per nove presenze di fila in Serie A dopo l’impresa di Trezeguet nel 2005. Ora è primo con 19 gol, più 6 su Lautaro Martinez, e non sembra esserci concorrenza. Potrebbe essere il primo africano nella storia della Serie A a conquistare il titolo. Immobile, affaticato dagli infortuni e rallentato nelle sue prestazioni dai numerosi impegni, è rimasto indietro rispetto agli altri italiani con 9 reti realizzate. Nel 2021 ha segnato solo 3 volte. Osimhen sembra un fenicottero quando si muove con la sua grazia sinuosa. Un’incarnazione del gol. Una pertica che può spiccare il volo verso l’alto, effettuare un salto o scattare come una molla in modo imprevisto. La sua caratteristica principale: riesce a liberarsi da solo dalla pressione delle difese. Non c’è alcun modo di bloccarlo. Sarri alimenta un’unica speranza: che Ciro, dopo aver fallito i gol con la Samp e avendo perso velocità a causa della sua condizione di salute precaria, riesca a ripristinare il colpo letale nel campo più caro per lui dopo l’Olimpico.