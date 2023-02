Ibrahimovic sul Napoli: “Spalletti è un’allenatore eccezionale”

Zlatan Ibrahimovic ha riconosciuto a Luciano Spalletti il grande merito di essere in corsa per lo scudetto del Napoli. Il calciatore svedese ha espresso le sue opinioni su Sportmediaset dopo la partita tra Milan e Atalanta: “Hanno un eccezionale allenatore che nonostante abbia vinto diversi trofei, non è ancora riuscito a conquistare lo scudetto. Quest’anno Spalletti e il Napoli potranno raggiungere la vetta. Ha fatto molto per il calcio italiano, un trionfo in Serie A sarebbe un grande risultato”.