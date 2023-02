Fabio Cannavaro: “Il Napoli in questo momento può battere quasi tutti”

L’allenatore Fabio Cannavaro è stato intervistato da Rai Sport sullo stato del calcio italiano: “Da sempre l’Italia è stata una nazione ben rappresentata ai Mondiali, il fatto di non esserci andati mi ha rattristato. Ma la nostra situazione attuale era prevedibile visto che abbiamo trascurato questi problemi per anni senza riuscire a trovarne una soluzione”.

Secondo Mancini, i giovani talentuosi sono presenti, ma manca il coraggio di dar loro una possibilità: “Se un ragazzo è bravo può giocare a qualsiasi età. Tuttavia, gli allenatori devono prendere decisioni che siano nell’interesse della squadra e del gruppo, e in questo periodo c’è meno spazio per i giovani”.

L’Europa ha un ruolo importante da giocare nel nostro calcio? “Una vittoria non significa necessariamente molto, nel nostro campionato ci sono ritmi lenti e troppe soste. Eppure, alcune squadre stanno andando bene come il Napoli che in questo momento può battere quasi tutti. Ma questo è dovuto principalmente alla programmazione accurata che stanno seguendo”.