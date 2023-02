Daniele Adani, ex giocatore di difesa e attuale opinionista RAI, ha espresso la sua opinione sul campionato di Serie A durante la trasmissione televisiva ’90° Minuto. L’opinione di Simone Inzaghi, sulla sconfitta della sua squadra a Bologna è stata “C’è da fare ammenda da parte dell’allenatore e del team“.

Adani ha replicato: Le partite di Champions League hanno certamente influenzato i risultati, ma non possono essere usate come scusa: sette sconfitte in ventiquattro partite è troppo. Quindi niente alibi: con loro non si va da nessuna parte.Una squadra come l’Inter non dovrebbe fare prestazioni così scarse. Il Bologna è stato allenato e costruito bene, esatto, sono bravissimi Sartori e Thiago Motta, però l’Inter è l’Inter”