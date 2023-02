Pavarese si sbilancia: “Il Napoli andrà in finale e prenderà il Benfica”

Gigi Pavarese, figura rilevante del calcio e attualmente direttore sportivo, ha parlato del Napoli a Vikonos Web Radio.

Quest’ultimo si è espresso sulla Champions, soprattutto senza timore. Infatti il ds si sarebbe completamente sbilanciato sul Napoli con un pronostico che mette i brividi: “Il Napoli ti fa stare sereno e comporta delle emozioni davvero bellissime. Ti lascia anche una tranquillità incredibile, ieri ero sicuro che le cose potessero andare bene e ho vissuto la situazione con non troppa ansia. I risultati attuali del Napoli sono il frutto di un lavoro a dir poco eccezionali di società ed allenatore, un lavoro fatto di bellezza rispecchiata poi in campo. Non ho paura di dire che questo Napoli può arrivare in finale di Champions, anzi, vi dirò di più: per me la finale sarà Napoli-Benfica”.