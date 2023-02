Schwoch: “Anguissa è davvero completo, il Napoli ha un centrocampo incredibile”

Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli, si è espresso sul Napoli in diretta su Vikonos Web Radio.

Quest’ultimo ha parlato del centrocampo azzurro in particolare e sul sogno della Champions, che tanto sogno effettivamente potrebbe non essere date le ultime prestazioni davvero formidabili in Europa, ultima ma non per importanza quella di ieri nella bolgia di Francoforte: “Il Napoli ha un centrocampo davvero incredibile ed Anguissa sta facendo davvero bene. Per me è completo il camerunense, ha fisico, tecnico, ritmo di gioco, tutto. Gli azzurri possono giocarsela con chiunque ed arrivare lontano anche in Champions League. Vincere la Champions sarebbe davvero un bel regalo”.