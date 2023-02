Rolando: “Il Napoli può giocarsela in Champions, ha una fiducia formidabile”

Rolando, ex difensore di Napoli, Porto e Inter, ha parlato del cammino degli azzurri alla testata neroazzurra “L’Interista”.

Il calciatore si è detto fiducioso per gli azzurri: “La Serie A è già vinta per il Napoli e la fiducia che gli azzurri mettono in campo deriva anche dalla grande consapevolezza della propria forza manifestata fino ad ora. Certamente nelle prossime gare di Champions si avvertirà un livello di difficoltà sempre più alto, ci sono squadre che in quei frangenti sanno cosa fare per portare a casa la vittoria e passare il turno. Mai dire mai, però, se il Napoli dovesse continuare a giocare così”.