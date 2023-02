Gazzetta – Due big italiane e una big tedesca su Vicario: anche il Napoli vuole provarci

Guglielmo Vicario è una delle sorprese più importanti dell’attuale Serie A, se non quella più importante.

Protagonista di un exploit degno di nota con la maglia dell’Empoli, l’italiano potrebbe puntare ad approdare in squadre più blasonate al termine della stagione dopo diversi anni di gavetta. Come riportato dal sito di Gazzetta.it, ci sarebbe già una folla di ben tre club a sorvegliare i progressi dell’ex Cagliari, ai quali si è unito anche lo stesso Napoli per sondare il terreno con i toscani, la cui società ha sempre avuto un ottimo feeling con il patron ADL. In Italia Juventus ed Inter sono pronte a formulare l’assalto per la prossima stagione, mentre in Europa sarebbe da registrare il forte interesse del Bayern Monaco, il cui appeal potrebbe essere determinante ai fini della scelta del classe 1996.

Il Napoli vuole monitorare la situazione.