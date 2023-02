CorrSport – SOS Napoli: alla ricerca di un rigorista “infallibile”

Il dischetto del calcio di rigore ha comportato sia gioie che dolori per il Napoli in questa stagione.

Si potrebbe affermare che probabilmente l’unica nota dolente in termini fattivi riguarda proprio la percentuale di realizzazione dagli undici metri in questa stagione. A tal proposito, l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha analizzato proprio gli ultimi precedenti, comprendendo l’ultimo errore di Kvara ieri in terra tedesca: fino ad ora sono da sottolineare gli errori di Politano, Zielinski, Osimhen e del talento georgiano Kvicha Kvaratskhelia. Un paradosso per la formazione azzurra e per le scelte stesse di mister Spalletti, che dovrà probabilmente rimettersi alla ricerca di un ipotetico cecchino nella rosa del Napoli per garantire un’efficienza maggiore.