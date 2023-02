Calciomercato.com – Napoli interessato a Hjulmand: Lecce pronto a trattare solo dopo la salvezza

Morten Hjulmand è uno dei principali artefici della grande cavalcata del Lecce in Serie A.

Come riportato in data odierna dal sito di Calciomercato.com, infatti, il talento dei pugliesi avrebbe attenzionato diversi club europei, tra cui il Napoli stesso. In Italia anche la Roma sarebbe sul calciatore, mentre in Europa Tottenham e Borussia Dortmund potrebbe farsi sotto in estate. Negli ultimi giorni la dirigenza del Lecce ha rifiutato un’offerta abbastanza cospicua del Southampton di 13 milioni di euro, un segnale dell’importanza del calciatore per gli equilibri di mister Baroni. Per ogni discorso di mercato se ne riparlerà a salvezza compiuta, obiettivo principale del club neopromosso.