Gazzetta – Al goal di Osimhen è esploso il tifo azzurro anche dalla tribuna dello stadio

Il goal del vantaggio azzurro, firmato Victor Osimhen, ha fatto esplodere anche i tifosi azzurri che erano seduti in tribuna a Francoforte.

La notizia è stata riportata dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo cui sarebbero stati circa 100 i tifosi che si sono alzati in massa per urlare il nome del fenomeno nigeriano, che ha fatto davvero impazzire i supporters partenopei dopo il rigore sbagliato da Kvara e la partita ancora sullo stallo dello 0-0. Un dato, quello degli azzurri presenti anche a Francoforte, che testimonia la pervasività del tifo napoletano, che si conferma il dodicesimo uomo sia in casa che in trasferta.