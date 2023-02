Biglietti Italia-Inghilterra: dalle 12 di oggi 22 febbraio è partita la vendita libera dei biglietti

La prima partita di qualificazione dell’Italia per i prossimi europei, che si terranno nel 2024, si celebrerà allo stadio Maradona contro l’Inghilterra, in data 23 marzo alle 20:45.

Dalle ore 12 di oggi è partita la vendita libera per l’acquisto dei tagliandi, i quali saranno acquistabili sul sito di Viva Ticket. Per quanto riguarda i prezzi settore per settore, il sito della FIGC ha riportato le informazioni ufficiali, contenute qui in basso per dare la possibilità a tutti i tifosi della Nazionale italiana di partecipare alla gara di apertura del girone C, gara che finalmente sarà visibile proprio a Napoli, dopo un lungo periodo di assenza di circa 10 anni dal palcoscenico di Fuorigrotta:

Tribuna Posillipo: € 60

(Over 65: € 50; Vivo Azzurro Membership Card: € 45)

Tribuna Nisida: € 45

(Over 65: € 40; Vivo Azzurro Membership Card: € 30)

Tribuna Family: Adulto € 25, Under 18 € 18

Distinti Superiori: € 40

(Over 65: € 35; Under 12: € 5; Vivo Azzurro Membership Card: € 25)

Distinti Inferiori: € 30

(Over 65: € 25; Under 12: € 5; Vivo Azzurro Membership Card: € 20)

Curve: € 14

Corporate Hospitality: € 160