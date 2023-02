Napoli su Isaksen, Bagni: “Vi dico che ne penso. Elmas è un toro!”

Salvatore Bagni è intervenuto ai microfoni di Si Gonfia la Rete in onda sull’emittente Tele A. L’ex centrocampista e opinionista emiliano ha parlato dell’interesse del Napoli per Gustav Tang Isaksen, attaccante danese del Midtjylland: “Mamma mia, è il mio preferito! Si tratta di esterno destro di piede mancino, classe 2001 che potrebbe agire anche da trequartista. Sa fare tutto: sa andare sul fondo, fa gol, ma rientra anche tanto. Potrebbe essere accostato a Matteo Politano anche se ha più qualità. Sostituirebbe Hirving Lozano, il Napoli farebbe un grande colpo con lui”.

Poi si sofferma su Elmas: “Avete visto come entra in campo quando parte dalla panchina? Non lo controlli, è motivatissimo: è un toro scatenato e fa sempre la differenza!”